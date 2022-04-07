شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبي يكتب: "الشللية' تدمر التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التحكيم المصري في ازمة كبيرة علي المستوي الدولي فلا يوجد تمثيل للمصريين في البطولات العالمية والبطولات الكبري .

نتفق او نختلف هناك شللية داخل منظومة التحكيم منذ زمن بعيد ودائما كنا نسمع عن حكام محمد حسام وحكام عصام صيام وحكام محمود عثمان وغيرهم زمان .

وفي الاجيال الجديدة بات عندنا معسكرين للحكام يتنازعون علي السيطرة وقيادة سفينة التحكيم ،احدهم معسكر الموالين لجمال الغندور والمعسكر الآخر المؤيدين لعصام عبد الفتاح ووسط هذه الصراع يدفع التحكيم المصري الثمن بشكل جعلنا نصل لعدم وجود حكم مصري واحد في كاس العالم 2022المزمع تنظيمها في قطر ومن قبلها اولمبياد طوكيو 2020كان التمثيل الوحيد لمحمود عاشور حكم فيديو كبار افريقيا تحكيميا ليس بينهم حكم واحد مصر بدليل المرحلة الفاصلة لتصفيات كاس العالم لم يكن هناك وجود للمصريين .

مصر تمتلك مواهب تحكيمية وكوادر كانت تستحق بالفعل التواجد في المحافل الدولية ابرزهم من حكام الساحة محمود البنا ومحمود عاشور وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي وامين عمر وفي المساعدين محمود ابو الرجال واحمد حسام طه وسمير جمال وهاني خيري وآخرين ولكنهم سقطوا في حرب مباريات الدوري والصراعات الخفية لدرجة إن هناك حكام يفصحون لبعض الاندية عن اخطاء زملائهم وآخرين يحرضون اندية للاعتراض علي زملائهم وآخرين يسربون معلومات عن زملائهم وكلام كثير وكوارث سلوكية كلها تصب في النهاية في طريق تدمير التحكيم واغتيال مواهب تحكيمية.