شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى "بطل" الأدوار الإقصائية في دورى أبطال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، المارد الأحمر للتأهل لدور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال السودانى بهدف دون رد، فى الجولة السادسة، ليواصل بطل مصر حملة الدفاع عن اللقب الذى حققه فى العامين الماضيين.

وقاد موسيمانى الأهلى في 8 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التي قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021