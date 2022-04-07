شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طلبنا تواجد لجنة من الشباب والرياضة للتفتيش..ولا علاقة لنا بمخالفة عجز الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تواجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة في مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، جاء بناء على طلب مسئولي الجبلاية من أجل بدء اجراءات التسليم و التسلم للمجلس الجديد الذي تولى المهمة في 6 يناير الماضي، وانشغال المجلس طوال الفترة الماضية بالارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول بداية من أمم افريقيا بالكاميرون ثم مباراتي السنغال في التصفيات المونديالية.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم مطالبة لجنة الشباب والرياضة بالتفتيش ،والجرد على الملابس والعديد من الأمور الإدارية الاخرى ،وهذا إجراء متبع مع أي مجلس إدارة جديد ،ومن ثم الكشف عن أي مخالفات ورثها المجلس الحالي، من المجالس السابقة حتى تكون الجهة الإدارية على علم بها ،والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة من قبل اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.

وعلق مسئولو اتحاد الكرة على وجود مخالفة تتعلق بعجز الملابس الخاصة بالمنتخبات والتعاقد القديم مع شركة اديداس ، بأن المجلس الحالي ليس له علاقة بهذه المخالفات وأنها تم رصدها في عهد المجالس واللجان السابقة وليس للمجلس الحالي علاقة بها من قريب أو بعيد .