شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يُجهّز بديل رجب نبيل لقيادة دفاع سموحة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب رجب نبيل مدافع فريق سموحة عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز القادمة بسبب تعرضة للايقاف عقب حصولة على كارت أحمر أمام فيوتشر و التي خسرها الفريق السكندرى برباعية نظيفة بالجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى .

ويقوم الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى بتجهيز بديل لـ رجب نبيل ويقترب أحمد عيد من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق .

ويستضيف فريق سموحة نظيرة بيراميدز يوم 13 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد اسكندرية الرياضى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا .

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث حقق الفوز في 6 مباريات و التعادل في 5 و الخساراة في مباريتان .