شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه الجونة ودياً استعداداً للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي خوض الفريق مباراة ودية أمام الجونه غداً الجمعة استعدادا لمواجهة زعيم الثغر ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية في إطار استعداداته لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 5 مباريات.