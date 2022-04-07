شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلاوي.. وفاة نجيب الريحاني تنقذ عادل هيكل من التيفود ورفض بنفيكا وجالاتا سراي حبا فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادى القرن الإفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نجم اليوم هو عادل هيكل لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق ، كونه من مواليد 23 مارس عام 1934، والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية وتخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1967 وعمل بمؤهله، وشاهده حسين كامل مدرب الناشئين فى الأهلى وقت كان عمره 13 عاما.

وفاة الريحاني تنقذ حياته

انضم هيكل لفرق الناشئين بالأهلي ولكن لسوء حظه أصيب بكسر مضاعف فى ذراعه اليمنى وتولى الأهلى رعايته، وزاره بعد هذه الإصابة مختار التتش ومحمد بك مدكور ليطمئنوا والدته وعاد هيكل للملاعب، لكنه أصيب بالتيفود وقد حصل على الدواء الذى كان من المقرر أن يأخذه الفنان نجيب الريحانى والذى توفى قبل أن يحصل على الدواء لتأخره خلال وصوله من أمريكا، ولعب عادل هيكل مع فريق الأشبال لمدة عامين، واختاره المدرب العالمى بروشتش مدرب مصر وقتها ضمن المنتخب.

تهديد بالقتل

شارك لأول مرة مع الفريق الأول أمام الترسانة، وقال له التتش أنت ستكون أفضل حارس فى مصر رغم خسارة الفريق بسداسية، وخلال مباراة الأهلى أمام الترام تلقى تهديدا بالقتل من أحد المشجعين الذى قال له "لو الأهلى خسر هقتلك دى أول مرة الأهلى يدخل فيه 8 أجوال فى أسبوع".. لكن المباراة انتهت بالتعادل.

إنجازاته

حقق هيكل مع الأهلى 10 بطولات دورى، و6 بطولات كأس مصر، وعلى مستوى المنتخب حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية، عام 1959 وتم اختياره كأفضل حارس مرمى.

رفض بنفيكا وجالاتا سراي

طلب نادى بنفيكا ضم هيكل مقابل 50 ألف دولار، وعرض عليه جالطة سراى التركى الحصول على الجنسية والانتقال إليه لكنه رفض، حبا فى الأهلى.

بعبع الزمالك

لقب هيكل باسم "بعبع" الزمالك، حيث لم يفز الزمالك على الأهلى طوال مشاركات هيكل أمام الفريق الأبيض، كما لقب بالأخطبوط نظرا لأدائه أمام إيطاليا وتركيا بدورة البحر المتوسط.

الاعتزال

قرر الاعتزال بعد إصابته بخلع فى الكتف لتنتهى مسيرته الرياضية عام 1969.