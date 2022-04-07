شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. عبد الحميد بسيونى بتفرج على توم وجيرى مع أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات كابتن كارتون، ليكشف النجوم عن اكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو عبد الحميد بسيونى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش والمتوج معهم ببطولة السوبر، ومدرب فريق غزل المحلة الحالى .

الشخصية الكرتونية التى يتابعها باستمرار، هى الثنائى توم اند جيري ، خاصة وأن أولاد ه يحبونه، ويتابعوه باستمرارا، و كان يجلس معهم ويتابعه قائلا :" علشان ولادي بيحبوه جدا وكنت مجبر اتفرج عليه معاهم "

يُظهِر كارتون توم اند جيرى الصراع بين القط توم والفأر جيري، ويتناول موضوع الحلقات محاولة توم بالإمساك بجيري كي يأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك أو يقوم بكسر أثاث المنزل.