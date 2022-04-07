مصدر لمصراوي: الأهلي يفتح ملف التفاوض مع بروكيتش لتجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تعتزم فتح ملف التفاوض مع التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في شهر أغسطس القادم.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بروكيتش في أغسطس 2020 لمدة عامين لتطوير قطاع الناشئين في كل المراحل السنية وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول مستقبلا.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة: "الأهلي سيفاوض بروكيتش للاستمرار من جديد في مهمته".

وتابع: "المدرب التشيكي لا يمانع تجديد عقده حيث يجد دعم كامل وكبير من جانب إدارة النادي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة".

وأضاف: "في الفترة المقبلة سيتم عقد جلسة مع بروكيتش وفيها سيوقع علي عقود جديدة مع النادي الأهلي وقد تكون عامين أيضا لا أقل في ظل الدور الكبير والملموس الذي يقدمه منذ أن تولي المهمة في عام 2020".

وأتم: "بروكيتش يلعب دورا كبيرا في تسويق بعض اللاعبين الشباب إلي أندية أوروبية لاكتساب الخبرات وإنعاش خزينة الأهلي مالياً".