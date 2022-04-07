صلاح ضد مانشستر سيتي.. بداية مؤلمة ثم ثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يعرف محمد صلاح في مشواره مع ليفربول معاناة من أجل الوصول لشباك الكبار، فلم ينج أي من الأندية الستة الكبرى في بريميرليج من أهدافه.

لكن مانشستر سيتي كان دائما المواجهة الأكبر في بريميرليج منذ وصول محمد صلاح إلى ليفربول، ليصبح اللقاء قمة إنجليزية لا ينافسها أي مباراة أخرى.

واستطاع صلاح خلال 13 مباراة ضد مانشستر سيتي في كل البطولات أن يسجل 7 أهدف ويصنع 3، فكيف كانت رحلته ضد العملاق الإنجليزي الحديث؟

البداية المؤلمة

أول لقاء لمحمد صلاح ضد مانشستر سيتي كانت هزيمة ليفربول في استاد الاتحاد بنتيجة 5-0 في موسم 2017-2018.

لعب ليفربول بنقص عددي في المباراة بعد طرد ساديو ماني، وتسبب هذا الأمر في النتيجة الثقيلة التي عانى منها الفريق.

لكن محمد صلاح رد جزء من الدين في الدور الثاني بقيادة الفريق للفوز 4-3 لتكون الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي وضاع على الفريق حلم التتويج بدوري اللا هزيمة، كما سجل صلاح هدفا وصنع آخر في اللقاء.

الرد في دوري الأبطال

خلال الموسم ذاته استطاع محمد صلاح أن يقود ليفربول للفوز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على استاد آنفيلد بنتيجة 3-0، قبل أن يسجل هدفا في الفوز 2-1 على استاد الاتحاد في لقاء العودة.

انتصار عودة بريميرليج

استطاع محمد صلاح أن يساهم أيضا في انتصار الفريق موسم 2019-2020 الذي شهد عودة لقب الدوري الإنجليزي إلى أحضان آنفيلد ليحقق الفريق البطولة لأول مرة في ظل نظامها الحالي.

وسجل صلاح هدفا في فوز الريدز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 على استاد آنفيلد.

تهديف دون انتصار

رغم أن ليفربول لم يفز على مانشستر سيتي خلال أخر 4 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، لكن صلاح تمكن من التسجيل خلال 3 مباريات على التوالي.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في التعادل 1-1 نوفمبر 2020، ثم الهدف الوحيد في الحسارة 4-1 في فبراير 2021.

وأحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي.