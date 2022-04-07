المالي تراوري حكماً لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي وضيفه نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

ومن المقرر أن تجرى المباراة على ملعب (برج العرب) في مدينة الاسكندرية يوم 17 أبريل الجاري.

وذكر المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم الخميس أن المباراة يقودها طاقم تحكيمي مكون من المالي بوبو تراوري حكماً للساحة .

وأضاف النادي المصري "يعاون الحكم المالي كل من سيدو تياما مساعد حكم أول من بوركينا فاسو و مامادو جادو كحكم مساعد ثان من النيجر، بالإضافة إلى الحكم الرابع، (جان جاك ندالا) من الكونغو الديموقراطية ، فيما سيتولى الجزائري مهدي شريف مهام حكم الفيديو المساعد(فار) بمعاونة من مواطنه موكران جوراري.