مران الزمالك.. تقسيمة للاعبين.. وفتوح يكتفي بالتأهيل في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا اليوم الخميس، استعدادا للقاء مصر للمقاصة والمقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وشهد المران تقسيمة قوية، حيث قام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها.

وفضل الجهاز الفني للزمالك الاكتفاء بخوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز لتدريبات استشفائية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط مباريات الدوري في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بالإضافة لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وفي سياق متصل، خضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران.

ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12، وخطف منه وصافة الترتيب برصيد 28 وبفارق نقطتين.