"خطاب رسمي للوزير".. الأهلي يطلب السعة الكاملة للاستاد في مباراة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم 16 أبريل الجاري ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

وطلب مسئولو النادي الأهلي من الوزير التواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

كما أكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.

جدير بالذكر أن الأهلي أرسل خطابا رسميا آخر إلى اتحاد الكرة يطلب فيه الأمر ذاته.