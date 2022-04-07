يويفا يعلن نظام اللعب المالي النظيف الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن النظام المالي الجديد المبني على 3 معايير "الملاءة المالية والاستقرار والتحكم في التكاليف".

واعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمدينة نيو السويسرية نظام اللعب المالي النظيف الجديد.

وقال البيان الصادر على يويفا: "نظرًا لاسمها، فليس من المستغرب أن الهدف الرئيسي للوائح الجديدة هو تحقيق الاستدامة المالية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية: الملاءة المالية، والاستقرار، والتحكم في التكاليف".

وتابع: "بالنسبة للملاءة المالية، ستضمن القاعدة الجديدة غير المستحقة الدفع (تجاه أندية كرة القدم، والموظفين، والسلطات الاجتماعية / الضريبية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم) حماية أفضل للدائنين. سيتم تنفيذ الضوابط كل ثلاثة أشهر وسيكون هناك تسامح أقل تجاه المتأخرين في الدفع.

وأضاف: "تعتبر متطلبات أرباح كرة القدم الجديدة تطورًا لمعايير الربح والخسارة الحالية وستحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في الشؤون المالية للنادي، ولتسهيل التنفيذ على الأندية، فإن حساب أرباح كرة القدم يشبه حساب نتيجة الربع والخسارة، بينما زاد معدل الخسارة المقبول من 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات إلى 60 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، تم تعزيز متطلبات ضمان القيمة العادلة للمعاملات وتحسين الميزانية العمومية للأندية وتقليل الديون بشكل كبير."

وواصل: "سيكون أكبر ابتكار في اللوائح الجديدة هو إدخال قاعدة تكلفة الفريق لتحقيق تحكم أفضل فيما يتعلق بأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات، تحدد اللائحة الإنفاق على الأجور والتحويلات ورسوم الوكلاء بنسبة 70٪ من إيرادات النادي، سيتم إجراء التقييمات في الوقت المناسب وستؤدي الانتهاكات إلى عقوبات مالية محددة مسبقًا وتدابير رياضية."