كلوب يعترف: جوارديولا الأفضل ولولا وجوده لحققت الكثير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بشعوره بقليل من الاحباط بسبب الصراع الدائم مع بيب جوارديولا سواء في الدوري الألماني أو الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته قبل مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي: "إذا كنت سأكون شخصًا مختلفًا، فسأكون، على الأرجح، محبطًا قليلاً بسبب حقيقة أن بيب جوارديولا يدرب باستمرار هذا النوع من الفرق."

وتابع: "ربما كان بإمكاننا في دورتموند أن نحقق المزيد من الألقاب لولا وجود بيب في بايرن ميونيخ."

وأضاف: "الآن، الأمر متشابه إلى حد كبير، تخيل لو لم يكن هنا، فربما فزنا بلقب دوري واحد على الأقل، لكني لست هكذا والحمد لله."

وواصل: "لذلك، أنا سعيد تمامًا بوضعنا، أحترم كثيرًا ما يفعلونه، إنه فريق كرة قدم مجنون، وبالنسبة لي، أفضل مدرب في العالم."

واستطرد: "إذن، هذا مزيج يجعل الأمر صعبًا للغاية، لكن، الخبر السار، هم بشر أيضًا، لذلك، نشعر جميعًا في لحظات، نحن يمكن أن نفعلها، هم يمكن يفعلونها، يجب أن تكون قوياً بما يكفي لتكون حاضراً عندما يكونون مستعدين للعب".

ويلعب ليفربول ضد مانشستر سيتي مباراة هامة في الدوري الإنجليزي، يمكن من خلالها تغيير هوية متصدر جدول الترتيب إذا تمكن الريدز من الفوز على غريمه في السنوات الأخيرة على ستاد الاتحاد.