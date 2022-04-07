شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيم" بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، ولم يشارك فتوح في التدريبات الجماعية للفريق اليوم واكتفى بأداء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم.

فيما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز لمجموعتين لخوض تدريبات فنية خاصة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين الإشراف على هذه الفقرة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة بيراميدز الأخيرة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بالإضافة لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.

كما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بيراميدز بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الاكتفاء بخوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط مباريات الدوري في الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء مصر المقاصة المرتقب والمقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.