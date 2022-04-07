شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا ونبيه يشرفان على تقسيمة البدلاء فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز لمجموعتين لخوض تدريبات فنية خاصة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتولى البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين الإشراف على هذه الفقرة.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية خاصة للاعبين المستبعدين والبدلاء في مباراة بيراميدز الأخيرة، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بالإضافة لتدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.

كما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بيراميدز بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني الاكتفاء بخوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط مباريات الدوري في الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء مصر المقاصة المرتقب والمقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك أمام مصر المقاصة، للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما سيستعين فيريرا بالمدافع الشاب حسام عبد المجيد فى قائمة مباراة مصر المقاصة المقبلة، فى ظل النقص العددى فى خط دفاع الفريق الأبيض.

ويدخل الزمالك مباراة المقاصة فى المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء القلعة البيضاء.