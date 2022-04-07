شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..3 مدربين يقودون الفراعنة إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى فى الصعود إلى كاس العالم و المشاركة فى البطولة الأهم على المستوى العالمى والدولى، فى 3 نسخ طوال تاريخ المونديال .

و صعد الفراعنة إلى كأس العالم مع 3 مدربين مختلفين ، أحدهما مصرى و اثنان أجنبيان ، فى نسخ 1934 ، و 1990 ، و 2018 ، حيث نجح الاسكتلندى جيمس ماكراى فى الصعود بالممنتخب الى كاس العالم فى عام 1934 التى أقيمت فى إيطاليا وتوجت بها صاحب الأرض .

المدرب الثانى هو محمود الجوهرى ، وكان ذلك عام 1990 ، فى إيطاليا أيضا ، بعد غياب 56 عاما ، وخرجت من الدور الاول ، اما المردب الثالث فهو الأرجنتينى هيكتور كوبر ، وكان ذلك عام 2018 ، بعد غياب 28 عاما عن البطولة وخسرت مصر امام الاورجواى ، و روسيا ، و السعودية .

ويٌعد أول من سجل أهداف فى كأس العالم هو عبد الرحمن فوزى لاعب الزمالك السابق، فى نسخة 1934، وكان ذلك فى مرمى المجر .