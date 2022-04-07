اخبار الرياضه

معلومة رياضية ..3 مدربين يقودون الفراعنة إلى كأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..3 مدربين يقودون الفراعنة إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى فى الصعود إلى كاس العالم و المشاركة فى البطولة الأهم على المستوى العالمى والدولى، فى 3 نسخ طوال تاريخ المونديال .

و صعد الفراعنة إلى كأس العالم مع 3 مدربين مختلفين ، أحدهما مصرى و اثنان أجنبيان ، فى نسخ 1934 ، و  1990 ، و 2018 ، حيث نجح الاسكتلندى جيمس ماكراى فى الصعود بالممنتخب الى كاس العالم فى عام 1934 التى أقيمت فى إيطاليا وتوجت بها صاحب الأرض .

المدرب الثانى هو محمود الجوهرى ، وكان ذلك عام 1990 ، فى إيطاليا أيضا ، بعد غياب 56 عاما ، وخرجت من الدور الاول ، اما المردب الثالث فهو الأرجنتينى هيكتور كوبر ، وكان ذلك عام 2018 ، بعد غياب  28 عاما عن  البطولة وخسرت مصر امام الاورجواى ، و روسيا ، و .

ويٌعد أول من سجل أهداف فى كأس العالم هو عبد الرحمن فوزى لاعب الزمالك السابق، فى نسخة 1934، وكان ذلك فى مرمى المجر .

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا