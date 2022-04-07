شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. عبد الله عبد السلام: مكرونة وبانيه وسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون باختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن مع المحافظة على وزنهم، ويتواصل ”الخليج 365” مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الإفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "مكرونة وبانيه وسلطة".

ويتناول عبد السلام إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص عبد السلام على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه عادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص عبد السلام فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.