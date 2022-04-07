الامارات | زيدان مرشح لتدريب هذا النادي في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان مرشح لتدريب هذا النادي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي سيرحل مع بنهاية الموسم الجاري، مهما كانت الظروف، في وقت تفاضل فيه إدارة النادي الباريسي بين الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي لخلافته.

وقالت الصحيفة إن زيدان يفكر في عرض باريس سان جيرمان ويستعد للدخول في مفاوضات مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة انتقال بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد مستبعدة مع اقتراب النادي الإنجليزي من التعاقد مع إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام.

وكان بوكيتينو قد فشل في تحقيق هدف باريس سان جيرمان بدوري ابطال أوروبا بعدما ودع من اضيق الابواب بالخسارة أمام ريال مدريد بثلاثية إياباً على الرغم من فوزه بهدف ذهاباً.

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