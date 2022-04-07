الامارات | ركلة ترجيحية برازيلية غريبة تثير ضحك الجماهير (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة ترجيحية برازيلية غريبة تثير ضحك الجماهير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوبة من الضحك بعد ضربة الترجيح التي نفذها المدافع البرازيلي سابينو وتسببت في خروج فريقه سبورتس ضد سالجاليرو، الأربعاء، بربع نهائي بطولة بيرنامبوكانو.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المباراة انتهت في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما قبل أن يلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي صبت لمصلحة فريق سالجاليرو وضمن تأهله لدور نصف النهائي من المسابقة، لكن الأنظار انصبت على المدافع سابينو الذي تصدى لتنفيذ إحدى ركلات الترجيح بطريقة مثيرة للسخرية.

وبعد تأخير طويل في تنفيذ الركلة عقب سلسلة من الخطوات القصيرة للوصول إلى الكرة، قفز سابينو وركل الكرة بعيدا عن قائم المرمى.

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