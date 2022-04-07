شكرا لقرائتكم خبر عن التليفون وقع من ايدها خلال مكالمة والدتها.. كواليس وفاة مدربة الجودو بالمركز الاولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة عن كواليس فى وفاة آلاء حامد مدربة الجودو بنادى الشمس، و مدربة منتخب ناشئات الجودو ، خلال تواجدها فى المركز الاولمبى بالمعادى حيث يقيم المنتخب معسكر هناك .

كشف مصدر مسئول فى المركز الاولمبى أن المدربة جاءت وفاتها طبيعة و فجأة لكل من حولها، خاصة من كانوا معها فى الغرفة .

وقال المصدر أن المدربة كانت تجلس على السرير فى الغرفة ومعها زميلاتها فى الغرفة ، و كانت تتحدث مع والدتها فى الهاتف، و فجأة سقط التليفون من يدها، و ارتعشت ، وفقدت الوعى ، وتم استدعاء الاطباء من الطب الرياضى المتواجدين بالمركز، وكذلك استدعاء الاسعاف، وتم عمل تنفس صناعى ليها ، على أمل أن تكون فى غيبوبة مؤقتة ، أو تعانى من ضيق تنفس، لكنها فارقت الحياة .

وأِشارالمصدر أن والدة اللاعبة حضرت الى المركز فى دقائق قليلة فور سقوط الهاتف من يد ابنتها خلال المكالمة ، ومن المقرر أن يتم الصلاة على اللاعبة وخروج الجنازة خلال دقائق قليلة .

يذكر أن آلاء حامد تبلغ من العمر 28 عاما، و تتولى تدريب منتخب ناشئات الجودو، وكذلك ناشئات الجودو بناى الشس الرياضى.