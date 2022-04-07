شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الرجاء 16 أبريل بالقاهرة و22 بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه تم الاستقرار من جانب الكاف على موعد مباراتي الفريق الأحمر ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة بطل إفريقيا في آخر نسخة في مواجهة أمام الرجاء المغربي.

وأكد المصدر أن مباراة الذهاب بالقاهرة ستقام يوم 16 أبريل الجاري على استاد الأهلي والسلام، بينما تقام مباراة الإياب بمدينة الدار البيضاء يوم 22 من الشهر نفسه.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على تقديم مستوى قوي في المرحلة الصعبة بمشوار البطولة الإفريقية.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بـ5 آلاف مشجع كما كان يحدث في مباريات دور المجموعات الإفريقي، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي في زيادة عدد الجماهير بمباراة الذهاب، لاسيما وأن مباراة الإياب ستشهد حضور جماهيري غفير من جماهير الرجاء المغربي يصل إلى 50 ألف متفرج، وهو ما يرغب في أن يتم مراعاته من قبل الجهات المختصة في تحديد عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر موقعة الذهاب المقرر إقامتها أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري.