شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: الاتحاد السكندري له ركلة جزاء واضحة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي، التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

خسر الاتحاد السكندري من الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأهلي we السلام، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

قال عبد المنصف فى تصريحات اذاعية "من الملعب الرؤية لم تكن واضحة بالنسبة ليّ ولكن عندما رأيت اللعبة بعد انتهاء المباراة، تأكدت أنها ركلة جزاء صحيحة 100 %".

أضاف: "كان لابد من المتواجد في تقنية الفيديو أن يستدعي حكم المباراة لمراجعة اللعبة، ويتأكد منها خاصة أنها التحام قوي جدًا داخل الـ18 وتهور واندفاع بدني، كان على الأقل لابد أن ينظر لها في تقنية الفيديو".

تابع: "لا نطلب سوى حقنا، هناك ضربات جزاء كانت أسهل من هذه اللعبة، وحسبت لفرق أخرى، ولذلك اعترضنا على الحكم، الأخطاء تكون غير متعمدة ووارد أن يكون هناك مباريات لا يكون فيها توفيق في قرارات معينة".

وأكد محمد عبد المنصف، أن مباراة فريقه أمام الأهلي، التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري، كانت ستفرق مع زعيم الثغر في مشواره في الفترة الماضية، وتركيز الحارس يجب أن يكون أعلى في هذه المباريات، والخبرة تساعدني و المواقف التي مررت بها من قبل تساعدني في هذه المباريات".

أضاف: "مباراة الأهلي كانت مهمة وكانت ستفرق معنا لو كان ربنا كرم بتعادل أو فوز أمام الأهلي، كان سيفرق معنا كثيرًا، والحمد لله على أدائي أمس أمام الأهلي، عندما تعمل وتعمل بالأسباب التي تجعلك تظهر بهذا المستوى وسط أعمار سنية صغيرة في مباراة مهمة مثل هذه أشكر الله على توفيقه ليّ".

وواصل: "بالتأكيد مجهود كبير بذله الجهاز الفني واللاعبين بعد فترة توقف طويلة، وأنا عائد بعد فترة لم أشارك فيها لمدة 6 مباريات، وكان لابد أن أبرهن على أن هذا الغياب لم يكن بيدي".

وعن تغيير الجهاز الفني للاتحاد السكندري، وتولي عماد النحاس، القيادة الفنية قال: "لم يكن هناك توفيق في الفترة الأخيرة مع حسام حسن في الاتحاد السكندري، والجهاز الحالي يكمل ما تم في المرحلة السابقة، خاصة أنهم جاءوا في فترة إيقاف القيد، فأصبح لابد العمل على المجموعة المتواجدة".

اختتم: "لا يوجد وقت طويلاً أمامنا، يجب أن نحسن الصورة لأن جماهير الاتحاد السكندري تنتظر أن ينافس دائمًا على المربع الذهبي ويقدم نتائج جيدة، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد مباريات قوية أمام الزمالك والمقاولون العرب والمحلة، وكلها مستويات صعبة".