شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،موسيمانى يخطط لاستمرار عملية التدوير أمام المصرى ،اتجاه فى اتحاد الكرة لإلغاء منصب مدير المنتخب .

الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم

استقر مسئولو النادى على تعديل وتمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وترغب الإدارة فى بقائه مع الأهلى فى الفترة المقبلة.

اتجاه فى اتحاد الكرة لإلغاء منصب مدير المنتخب

يتجه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإلغاء منصب مدير المنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة، بعد استقالة وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى وقبول اتحاد الكرة لها، على أن يتم الاكتفاء بمنصب المدير الإدارى لمنتخب مصر.

كيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى حصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على 21 يوما إجازة يقضيها فى البرتغال، على أن يعود بعدها إلى مصر لحسم مصيره مع الفراعنة بحيث يكون قد تم البت فى شكوى اتحاد الكرة المصرى ضد نظيره السنغالى، لإعادة المباراة الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

موسيمانى يخطط لاستمرار عملية التدوير أمام المصرى

يخطط الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لاستمرار عملية التدوير فى مباراة فريقه ضد المصرى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى، بعدما طبقها فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى أمس الأبعاء وحقق خلالها الفوز بهدف نظيف.

عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا

استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي بعد مباراة المصري

ينتظم صلاح محسن مهاجم الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل بالجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري، عقب تعافي اللاعب من الإصابة في مشطية القدم.