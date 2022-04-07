شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. أيمن المزين: فوازير نيللى تعيدنا للزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستالجيا النجوم هو أيمن المزين المدير الفنى السابق لعدد من الأندية منها طنطا وبنى سويف ومنتخب السويس وغيرها.

قال أيمن المزين إن أكثر الشخصيات الرمضانية، والبرامج التى كان يتابعها هى فوازير نيللى، قائلا "لما بشوفها بفتكر الزمن الجميل".

وأضاف المزين أن هناك عدة برامج كانت تتم إذاعتها فى نهار رمضان، مثل الجائزة الكبرى فهو برنامج ثقافى ممتع، إلا أن نيللى من الشخصيات الرمضانية التى تعيده إلى النوستالجيا.