شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات التنس يواجهن اليونان والنرويج فى المجموعة الأفرو أوروبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات مهمة صعبة فى منافسات المجموعة الافرو أوروبية الثانية لكأس بيللى جين كينج .

وتواجه سيدات مصر كل من اليونان والنرويج خلال الفترة من 12 إلى 15 ابريل الجارى فى فنلندا التى تستضيف منافسات المجموعة كلها .

ويضم منتخبنا الوطنى للسيدات الذى وقع عليه اختيار إتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى كل من اللاعبة الأوليمبية ميار شريف وساندرا سمير وهالة فؤاد وميرنا رفعت ورنا شريف بالاضافة الى اللاعبة الاحتياطية ناتالى مختار وذلك تحت قيادة كابتن الفريق الدولى السابق والمدرب القدير الحالى مصطفى نعيم .

ويخضع الفريق لتدريبات يومية تحت قيادة نعيم بملاعب نادى سماش وذلك حتى موعد السفر إلى فنلندا فجر بعد غدا السبت .