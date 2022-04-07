شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آلاء حامد مدربة الجودو خلال تواجدها في المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفت آلاء حامد مدربة الجودو بنادي الشمس والمنتخب، خلال تواجدها في معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبي في المعادي.

وتعمل آلاء مدربة ضمن الجهاز الفني للمنتخب، وتعرضت للوفاة بشكل طبيعي أثناء تواجدها داخل فندق المركز الأولمبي في المعادي.

ويشهد المركز الأولمبي حاليا تواجد مجلس إدارة اتحاد الجودو، ومسئولي نادي الشمس.

ويخوض منتخب الجودو معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة.