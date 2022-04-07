شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك يطالبون الجماهير بحضور بطولة أفريقيا bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه لاعبى فريق كرة السلة بنادى الزمالك رسالة إلى جماهير النادى ، لدعم ومساندتهم خلال منافسات بطولة أفريقيا bal ، و التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

و سجل الثلاثى مصطفى كيجو و انس اسامة و عمر هشام فيديو ، يطالبون فيهالمهور بدعمهم ، وحضور مباريات البطولة لتشجيعهم خلال المباريات ، و مواصلة التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالى .

ويظهر فى الفيديو مصطفى كيجو يقول للجماهير :" جمهور نادينا العظيم منتظرينكم يوم السبت بصالةحسن مصطفى لتشجيعنا فى البطولة ، بينما يقول عمر هشام :" دعمكم هبفرق معانا فى الحفاظ على اللقب الافريقى للموسم الثانى على التوالى .

ووجه أنس اسامة رسالته الى الجمهور قائلا:" عارفين ان الظروف صعبة عشان الماتشات فى رمضان واول مباراة هتكون الساعة 8 ، لكن متأكدين من حضور الجمهور ، ومش هيفوت الفرصة عشان يدعمنا فى أفريقيا ، ويدعم فريق النادى أننا نعمل تاريخ للنادى ونوسع الفارق بينا وبين الفرق الافريقية كلها ..منتظرينكم يوم السبت .

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى من مجموعات البطولة بجانب أندية كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ووفقا لنظام البطولة فيصعد من كل مجموعة الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ليخوضون المرحلة التالية من التصفيات، المقرر لها مايو المقبل.

وبالتالى فإن الزمالك وفقا لنظام البطولة حال احتلال أحد المراكز من الأول إلى الرابع يصعد للدور التالى من التصفيات التى تقام بالعاصمة الرواندية كيجالى الشهر المقبل.