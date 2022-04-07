شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير كارلوس كيروش مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مصير كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح وفقد بطاقة التأهل لكأس العالم فى قطر 2022.

س: هل عقد كيروش جلسة مع اتحاد الكرة عقب مباراتى السنغال؟

ج: بالفعل، عقد كيروش جلسة مع اتحاد الكرة عقب المباراتين، وتم الاتفاق على حصوله على إجازة قبل مناقشة مصيره مع الفراعنة الفترة المقبلة.

س: متى سافر كيروش الى البرتغال؟

ج: سافر كيروش إلى البرتغال فجر أمس الأربعاء للحصول على الإجازة المتفق عليها مع اتحاد الكرة؟

س: ما سبب هذه الإجازة؟

ج: سبب الإجازة أن اتحاد الكرة ينتظر قرار لجنة الانضباط بالفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها المباراة من جانب جماهير السنغال ضد لاعبى ومشجعى منتخب مصر.

س: متى يعود كيروش من الإجازة؟

ج: يعود الخواجة من الإجازة بعد 3 أسابيع.

س: ما حقيقة وجود مطالب من كيروش قبل تجديد عقده؟

ج: نفى كيروش تماما وضع أى مطالب لتجديد عقده مع المنتخب، موضحا أن كل ما يثار على لسانه مجرد أكاذيب ولم يتم الحديث مع اتحاد الكرة عن التجديد حتى الآن بسبب انتظار طلب إعادة مباراة السنغال الأخيرة.