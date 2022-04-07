شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يتعاقد مع شركة تحليل أداء بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي مع شركة خاصة لتحليل أداء اللاعبين بالفيديو وتقييمهم خلال مشاركتهم في مباريات فريقهم من أجل تحليل أداء اللاعب مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات، وإمداده بالأرقام والتفاصيل اللازمة عن أداء اللاعب داخل الملعب.

جاء تعاقد كريم فؤاد مع شركة تحليل أداء اللاعبين من أجل التطوير من نفسه ومحاولة استغلال أية نواقص لديه في العمل على تصحيحها ورفع معدل لياقته البدنية.

ويشارك كريم فؤاد مع الأهلي بشكل أساسي في الفترة الحالية في ظل غياب الثنائي الأساسي للجبهة اليمنى أكرم توفيق ومحمد هاني للإصابة.

وانضم كريم فؤاد للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من نادي النجوم، بعد تألق اللاعب في الموسم الماضي مع نادي إنبي، لينال اللاعب ثقة بيتسو موسيماني، لاسيما بعد تألقه في مباراة الهلال السوداني وسد العجز في هذه الجبهة.