شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي المقاصة رصد مكافآت خاصة للاعبين قبل مباراتهم ضد الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم نتيجة إيجابية في مباراتهم ضد الفريق الأبيض.

وأكد مسئولو المقاصة أن مباراة الزمالك مثلها كمثل أي مباراة في الدوري، ولذلك يرفض المسئولين رصد مكافآت خاصة بها، لاسيما وأن لائحة الفريق الفيومي تنص على حصول اللاعبين على مكافآت حال الفوز في أي مباراة.

وشدد مسئولو المقاصة أن الفريق سيلعب مباراته ضد الزمالك بدون أي ضغوط وهدفهم تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تصحيح مسار المقاصة في مسابقة الدوري، في ظل طموح الإدارة والجهاز الفني في البقاء بالدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر الجهاز الفني للمقاصة الاستمرار في معسكرهم المغلق والمقام حاليا في مدينة الإسماعيلي حتى موعد مباراتهم ضد الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينتهي معسكر المقاصة في الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل قبل العودة من الإسماعيلية إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادقها ودخول معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراته ضد الزمالك.

وحرص الجهاز الفني للمقاصة على خوض عدد من التجارب الودية خلال فترة توقف الدوري من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد لعودة المسابقة المحلية، وإكساب لاعبيهم حساسية المباريات.

وقرر الجهاز الفنى للمقاصة رفع الحمل البدنى للاعبين على هامش التحضير لمباراته ضد الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، من أجل إكساب اللاعبين فورمة المباريات وعدم التأثر بالسلب من طول فترة توقف الدورى.