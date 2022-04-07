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رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. ديانج يهدي زوجته احتفالا على طريقة السلة

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القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

قصة زواج أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، كانت ضمن قصص الحب التي بروزتها الرياضة في القفص الذهبي، خاصة وأن زوجته تعد أحد نجوم كرة السلة في مالي، وكشف أليو ديانج هذا الأمر في أكثر من مناسبة.

 

حيث كشف اليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن سر احتفاله بتسديد الكرة على طريقة كرة السلة بعد تسجيله للأهداف، قائلا: "سعيد بهذا السؤال، رأيت أكثر من تفسير للاحتفال ولكنهم خطأ"، السبب الحقيقي في احتفالي هو زوجتي لاعبة كرة السلة، ووعدت زوجتي بالاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيلي للأهداف كرسالة لها".

 

واحتفل المالي أليو ديانج،  بزفافه خلال الإجازة التي حصل عليها مع الفريق الأحمر بالعام الماضي من خلال جلسة تصوير "فوتوسيشن" غرامية مع زوجته داخل ملعب كرة سلة.

خاصة وأن زوجة ديانج تلعب كرة السلة، لذا حرص على القيام بجلسة التصوير داخل ملعب سلة، بخلاف أنه يحتفل بتسجيل الأهداف مع الأهلي من خلال رمي الكرة داخل "الباسكت".

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