خاص- الأهلي يطالب بالسعة الجماهيرية الكاملة في مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد كرة القدم المصري، يطلب فيه مخاطبة الجهات المسؤولة لحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الخطاب الذي أرسله الأهلي اليوم الخميس، لم يتضمن سوي كلمة السعة الجماهيرية الكاملة للملعب تاركًا للجهات المختصة اختيار سواء ملعب السلام أو القاهرة .

وقال مصدر في تصريحات خاصة الخليج 365: "الأهلي ترك للجهات المسئولة اختيار الملعب في ظل ثقة إدارة النادي بحرص الجهات المسئولة علي دعم كافة الأندية التي تشارك في البطولات القارية".

واختتم المصدر أن الأهلي لم يصلوا إخطار رسمي حتي الآن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول موعد وطاقم تحكيم مباراة الرجاء وينتظرون الإخطار الرسمي النهائي.