الخليج 365 يكشف موعد مبارتي الأهلي والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخميس، موعد مباريات دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2021 - 2022).

ومن المقرر أن تقام أربع مباريات في دور ربع النهائي وهم: الأهلي × الرجاء - وفاق سطيف × الترجي - بترو أتلتيكو × صنداونز - شباب بلوزداد × الوداد.

وقال مصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن الأهلي سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في 16 من الشهر الحالي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، ستقام مباراة الإياب بعد أسبوع من لقاء الذهاب، حيث يستضيف ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" موقعة العودة في 22 أبريل الجاري.

ويأتي مواعيد مباريات الذهاب كالتالي:

وفاق سطيف × الترجي.. التاريخ 15 أبريل.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز.. التاريخ 16 أبريل.. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الرجاء.. التاريخ 16 أبريل.. الموعد 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد × الوداد البيضاوي.. التاريخ 16 أبريل.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الإياب:

الترجي × وفاق سطيف.. التاريخ 22 أبريل.. الموعد 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرجاء × الأهلي.. التاريخ 22 أبريل.. الموعد 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

صنداونز × بترو أتليتكو.. التاريخ 23 أبريل.. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوداد × شباب بلوزداد.. التاريخ 23 أبريل.. الموعد 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة الفائز من مباراة الأهلي والرجاء ضد الفائز من مباراة الترجي ووفاق سطيف في دور نصف النهائي، في المقابل يواجه الفائز من مباراة صنداونز وبترو أتلتيكو ضد الوداد وشباب بلوزداد.

جدير بالذكر أن "الخليج 365" أشار إلى إقامة مباريات دور الثمانية بتواجد تقنية الفيديو سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.. طالع التفاصيل