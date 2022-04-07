لاعب بايرن ميونيخ يهدد بقاء صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية ألمانية، الخميس، إن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الجناح الألماني سيرجي جنابري لاعب فريق بايرن ميونيخ.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ليفربول وضع جنابري ضمن حساباته تحسبًا لرحيل محمد صلاح عن "الريدز" نظرًا لعدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن صلاح من المحتمل أن يرحل في الصيف المقبل نظرًا لنهاية عقده مع ليفربول 2023، أي يريد النادي الإنجليزي الاستفادة من العائد المادي حال بيع "مو".

وكشفت الصحيفة الألمانية، أن جنابري يريد راتبًا أعلى من صلاح لكي ينتقل إلى ليفربول وهو الحصول على 260 ألف جنيه إسترليني.

ويحصل صلاح حاليًا مع ليفربول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، في المقابل يتصدر الهولندي فيرجيل فان دايك القائمة بـ220 ألف جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربول إلى تجديد تعاقد محمد صلاح (29 عامًا)، حيث اشترط قائد منتخب مصر تقديره من الناحية المادية لكي يجدد مع "الريدز" والذي حقق معه خمسة ألقاب.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.