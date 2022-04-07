"كيروش وضع نظامًا".. ضياء السيد يرد على تهميش دوره في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد ضياء السيد مساعد البرتغالي كارلوس كيروش - الذي لم يتحدد موقفه من البقاء أو الرحيل مع منتخب مصر- على حقيقة تهميش دوره داخل جهاز المنتخب.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية :"كيروش وضع نظامًا داخل الجهاز الفني وكل فرد له دور".

وتابع :"بعد حصول كيروش على الطرد في مباراة دور نصف النهائي اختارني لكي أكون على الخط وتواجدت 120 دقيقة ولم يُعلق أحد".

وواصل :"محمد صلاح قال عنيّ أنني ملهم، ياريت جميع المحللين والنقاد يسمعوا لصلاح".

وتحدث ضياء السيد عن كارلوس كيروش، قائلاً :"كيروش مدرب عبقري هو "بروفسير"، الهجوم على كيروش كان في الأول".

وأكمل :"الجميع الآن يعرف صحة قرارات كيروش بدايته باعتماده على الشباب في بطولة كأس العرب ثم بطولة كأس أمم أفريقيا".

وبسؤاله عن احتمالية عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمنتخب مصر، رد السيد :"أنا لست صاحب القرار، لكن طالما يمتلك "الفورمة" من الممكن جدًا".

وعن موقفه من ترك منتخب مصر لقيادة الأهلي، أنهى ضياء السيد تصريحاته :"سأرفض ترك منتخب مصر، لأن الأهلي علمني احترام العقود".

جدير بالذكر أن جهاز منتخب مصر لم يتحدد مصيره سواء بالقاء أو الرحيل بعد قرار كارلوس كيروش بانتهاء مهمته نتيجة إخفاق الوصول لكأس العالم قطر 2022.