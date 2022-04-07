موعد وحكام مباراة بيراميدز ومازيمبي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موعد مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، وكذلك طاقم الحكام وحكام الفار للقاء.

ويلتقي الفريقان في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام العاشرة من مساء يوم ١٧ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، فيما سيكون لقاء الإياب يوم ٢٤ من نفس الشهر في الكونغو.

ويدير المباراة، الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

وتأهل بيراميدز لربع النهائي بعدما حل وصيفا في مجموعته خلف أهلي طرابلس الليبي، فيما تصدر مازيمبي المجموعة التي حل فيها المصري وصيفا.