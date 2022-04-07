شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب محمود متولي عن المشاركة مع الأهلي رغم جاهزيته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمود متولي مدافع الأهلي عن المشاركة مع فريقه في المباريات السابقة سواء في بطولة الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من برنامج التأهيل.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي منح متولى فرصة المشاركة تدريجيا بحيث يتم منحه عدد قليل من الدقائق للمشاركة في المباريات واكتساب حساسية المباريات ومن ثم يتم منحه وقت أطول من مباراة لأخرى.

ولكن تسبب ضغط المباريات وعدم حسم غالبية المباريات مبكرا بنتيجة مطمئنة في تأخير حصول متولي على فرصة المشاركة في مباريات الأهلي، حيث يرغب الجهاز الفني في منحه بعض الوقت بالمباريات التي يتم حسم الفوز فيها مبكرا.

ويغيب متولي عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ثم شكواه لأكثر من مرة من إصابات عضلية عطلت انطلاقته مع الفريق الأحمر.