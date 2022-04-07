شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية المسمار.. حكاية حسام عاشور من رفض الاعتزال فى الأهلى للمنع من التدريبات بالاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تصريحات صادمة من محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن حسام عاشور لاعب الفريق، و الذى وصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود حتى تقدم اللاعب بشكوى الى اتحاد الكرة للحصول على مستحقاته لدى النادى .

وقال محمد مصيلحى أنه من حقهم منعه من نزول التدريبات الجماعية للفريق، لافتا إلى أن العلاقة مع اللاعب انتهت تماما ، على خلفية تقدمه بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد النادى .

وبدأت الأزمات تعرف طريقها الى حسام عاشور بعد أن توترت العلاقة بينه وبين ناديه السابق، الناد الأهلى ، فعد أن كان أصغر لاعب يرتدى شارة الكابتن ، و الأكثر مشاركة فى المباريات ، و التتويج بالبطولات ، ولقبته الجماهير بالمسمار ، تحول الى أزمتين متتاليتين فى الأندية التى يلعب لها .

بدأت الأزمة برفض النادى الأهلى تجديد تعاقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فايلر المدير الفنى السابق ، بناء على ذلك قرر عاشور إعلان اعتزاله فى مباراة ودية يخوضها الأهلى ، و توترت علاقته بالأهلى بعدما اتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله ، فقررت القلعة الحمراء التراجع عن منحه العديد من الاستثناءات .

وتلقى اللاعب عدة عروض أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالى ، عادت الأزمة مجددا بعد عدم حضوره لإجراءات مسحة كورونا ، فى الوقت الذى زعم فيه اللاعب أن النادى الأهلى لم يطلب منه الحضور لأخذ المسحة ، و كتب عبر إنستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع ويا بخت اللى معاه راجل" ، فكتب سيد عبد الحفيظ نهاية علاقة عاشور بالقلعة الحمراء .

رحل عاشور ع الاهلى بعد أن قدم الكثير للفريق ، على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول ،قبل أزمة الرحيل ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية ، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ثم انتقل حسام عاشور الى الاتحاد السكندرى بعد الرحيل عن صفوف الأهلى ، وشارك مع الفريق السكندرى فى 8 مباريات ببطولة الدورى ، و مباراتان فقط فى كأس مصر ، باجمالى 316 دقيقة فى المباريات العشرة التى خاضها مع الفريق، وخلال الموسم الجارى لم يشارك عاشور فى أى مباراة مع الاتحاد السكندرى بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي .