شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نقاط تفصل الداخلية وأسوان عن العودة للدورى الممتاز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناديا أسوان والداخلية من العودة مجددا إلى الدورى المصرى الممتاز، بعد تصدرهما مجموعتى الصعيد والقاهرة على التوالي بعد مرور 25 جولة في القسم الثانى.

ويحتل نادى أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو صدارة مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة، من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين فقط وسجل لاعبوه 45 هدفا واستقبل 18 هدفا، ويتبقى له 4 نقاط لحسم التأهل بشكل رسمي بعد أن وسع الفارق بينه وبين كيما أسوان صاحب المركز الثانى لـ12 نقطة قبل 5 جولات على النهاية.

في المقابل، يغرد نادى الداخلية بقيادة سيد عيد منفردا بصدارة مجموعة القاهرة برصيد 59 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 23 هدفا، ويتبقى له 4 نقاط لحسم التأهل بشكل رسمي بعد أن وسع الفارق بينه وبين بتروجت صاحب المركز الثانى لـ12 نقطة قبل 5 جولات على النهاية.

وسقط نادى أسوان في فخ التعادل مع ملوى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

بينما حقق نادى الداخلية فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.