شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. السباح عمر حجازى: هوايتى زراعة النباتات وكان حلمى أصبح منتجا موسيقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو السلاح صاحب الإرادة القوية عمر حجازى.‎

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب السفر وزراعة النباتات.

‎بتدخل المطبخ ؟

أه بدخل لو مضطر أو لو عازم صحابى.

‎إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

مكرونة بالجمبرى.

‎من نجمك المفضل ؟

‎روس ادجلى.

‎من مطربك المفضل؟

محمد منير وإليسا.

‎لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

منتج موسيقى.

‎مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

ماثيو ماكونهى.

‎بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب إحساس الشمس على جسمى فبميل إنى البس شورت وفانلة وكاب.