شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى على مشاركة كريم بامبو مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى عقب الظهور بشكل قوى خلال التدريبات الجماعية واللقاءات الودية.
ويعد كريم بامبو من أفضل العناصر الهجومية فى فريق البنك الأهلى التى يعتمد عليها الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة بسبب إمكانيات اللاعب وخبرتة فى المباريات.
ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 5 مباريات.