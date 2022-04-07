كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.

محمد يوسف

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