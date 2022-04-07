شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس عودة عبد المنعم للتشكيل الأساسى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للأهلى عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى مباراة المصرى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب عبد المنعم عن المشاركة مع الأهلى منذ الإصابة بكسر فى الأنف خلال مشاركته فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال فى ذهاب المرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يشارك محمد عبد المنعم بواقى الوجه حال استقر الجهاز الفنى على الدفع به بشكل أساسيا فى مباراة المصرى.

ومن المتوقع أن تأتى مشاركة عبد المنعم على حساب ياسر إبراهيم فى مباراة المصرى، لرغبة الجهاز الفنى فى إراحة اللاعبين الأساسيين خشية من تعرضهم للإصابة أو الإجهاد مع توالى ضغط المباريات.

ويعانى الأهلى من ضغط كبير فى المباريات، حيث يخوض مباراة كل 72 ساعة ولا يحصل على الراحة الكافية، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية اليوم على أن يستأنفوا التدريبات غدا الجمعة ويدخلوا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصرى السبت المقبل.