الامارات | المدرب الهولندي تن هاغ على أبواب مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الهولندي تن هاغ على أبواب مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير إعلامية بريطانية في الساعات القليلة الماضية بأن مانشستر يونايتد اقترب من حسم تعاقده مع مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ للإشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل، ما يقفل الباب أمام قدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وزعمت كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "دايلي مايل" بأن مجلس إدارة "الشياطين الحمر" يرى أن المدرب الهولندي البالغ 52 عاماً هو الشخص المناسب لتولي مهمة إدارة الفريق الباحث عن استعادة ما كان عليه خلال حقبة المدرب الاسكتلندي الأسطوري السير أليكس فيرغوسون.

وأفادت "دايلي مايل" أن يونايتد أجرى محادثات مع أياكس في نهاية الأسبوع الماضي حول الشروط التي يمكن أن يرحل بموجبها تن هاغ عن النادي الهولندي. وينتهي عقد تن هاغ في نهاية الموسم المقبل وسيكلف يونايتد قرابة 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار) كي يتمكن من الحصول على خدماته الصيف المقبل، وهو مبلغ أقل بكثير مما يمكن أن يطالب به باريس سان جرمان الفرنسي للسماح لبوكيتينو بالرحيل.

لكن منصب المدرب الأرجنتيني في نادي العاصمة الفرنسية غير مضمون أصلاً بعد تأجل حلم الإدارة القطرية بإحراز الفريق لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بخروجه من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

وسبق لوسائل إعلام بريطانية أن زعمت بأن يونايتد أجرى مقابلة مع تن هاغ الذي حُرِمَ فريقه أياكس من الوصول الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 في الوقت القاتل على يد توتنهام الإنكليزي بقيادة بوكيتينو في حينها. وأفادت صحيفة "إندبندنت" بأن تن هاغ أخبر مدير كرة القدم في يونايتد جون مورتو والمدير الفني دارين فليتشر أنه يتصور "مشروعاً يمتد لخمسة أعوام"، كما تحدث عن مستقبل العديد من أعضاء الفريق الحالي، معتبراً بأنهم بعيدون كل البعد عن "مستوى دوري أبطال أوروبا".

وقالت كل من "بي بي سي" و"دايلي مايل" إن يونايتد سيؤخر الإعلان عن التعاقد مع تن هاغ احتراماً لأياكس الذي يصارع على لقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن حيث يتقدم في الصدارة على الأخير بفارق أربع نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news