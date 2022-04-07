ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل فريق الهلال حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال آسيا بمواجهة شقيقه الشارقة الإماراتي يوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات.



ويستضيف الهلال السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، نظيره الشارقة الإماراتي، في افتتاح مشوار دوري أبطال آسيا.

ويتواجد مع الهلال والشارقة في المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا فريق الاستقلال الإيراني والريان القطري.

واستقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على خوض المباراة بطريقة 4-4-2 مع وضع الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا في الخط الأمامي.

وفي الجهة المقابلة، سيستقر الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة على نفس تشكيلة مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر في الدوري، حيث انتصر بهدفين دون رد.

وتنطلق مباراة الهلال والشارقة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الشارقة

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني ومحمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو.

الوسط: سلمان الفرج وماتيوس بيريرا وناصر الدوسري ومحمد كنو.

الهجوم: موسى ماريجا وأوديون إيجالو.

تشكيل الشارقة المتوقع ضد الهلال

حراسة المرمى: عادل الحوسني

الدفاع: جوستافو أليكس وخالد الظنحاني وسالم سلطان وفينيسيوس

الوسط: ماجد راشد ومحمد عبدالباسط ولوان بيريرا

الهجوم: كايو لوكاس وبن مالانجو