شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى على تعديل وتمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، لاسيما أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2022 / 2023، وترغب الإدارة فى بقائه مع الأهلى فى الفترة المقبلة.

وتعاقد الأهلى مع ياسر إبراهيم فى بداية عام 2019 قادما من سموحة، ونجح اللاعب فى تقديم مستويات قوية مع الفريق الأحمر وانضم من خلاله لمنتخب مصر وشارك فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

كما يرغب مسئولو النادى فى تعديل القيمة المالية فى عقد ياسر إبراهيم بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعب مع الفريق الأحمر فى الفترة الحالية، وكونه من الركائز الأساسية فى صفوف الأهلى.

ويشارك ياسر إبراهيم أساسيا مع الأهلى فى الفترة الحالية ونجح فى تعويض غياب عدد من المدافعين الأساسيين مثل بدر بانون ومن بعده محمد عبد المنعم.

ويستغل مسئولو الأهلى فترات التوقف أو عدم انشغال الفريق الأحمر بمباريات مهمة فى فتح ملف التفاوض مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء من أجل تجديدها.