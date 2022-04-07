شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لبطولة BAL: ننتظر حضور جماهير الزمالك ونعدهم بالمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عوض الله المدير التنفيذى لبطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية الـBAL والتى تقام تحت رعاية الـ NBA للنسخة الثانية على التوالى، وتُنظم فى مصر لأول مرة، أنه يشعر بالفخر أن تُقام بطولة فى مصر تحت رعاية الـNBA، متمنيا أن تكون بداية جيدة لبطولات عديدة قادمة تُنظم فى مصر سواء على المستوى الأفريقى أو العالمى.

وقال عوض الله إن "جماهير الزمالك تتواجد دائمًا خلف فريقها فى أى وقت وفى أى مكان، وهذا يجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم داخل أرض الملعب، كما أن الجماهير ستكون العامل الأساسى لدفع فريق الزمالك لتقديم عروض جيدة وتحقيق الانتصارات فى البطولة والحفاظ على اللقب الأفريقى للنسخة الثانية على التوالى، وهى أيضًا ستكون العامل الأساسى لإنجاح البطولة".

وأكمل: "ستكون هناك منطقة مخصصة للجماهير، وأعتقد أنها ستكون تجربة رائعة سيعيشون فيها أجواء رمضانية عائلية خارج الملعب، تستطيع أن تأتى لمشاهدة وتشجيع الزمالك وفى نفس التوقيت تستطيع أن تستمع بأكثر من حدث خارج الملعب منها منافسات 3×3 وغيرها من الأمور التى ستنال إعجاب الجماهير، نحن ننتظر تواجدهم ونعدهم بالعديد من المفاجآت".

وأتم أحمد عوض الله حديثه: "شاهدنا أكثر من مدينة وبلد لتنظيم البطولة، وما جعل مصر تتفوق على البلاد الأفريقية الأخرى هو إمكانيات وعدد الصالات التى من الممكن أن تستضيف مثل هذه البطولات، هناك 5 أو 6 صالات على أعلى مستوى ليس فى أفريقيا فقط لكن تستطيع من خلالها تنظيم بطولات عالمية، انبهرنا كمسئولين NBA، وتأكدنا أننا يجب أن نتواجد فى أى بطولة تستطيع مصر تنظيمها".