اعرف قانون اللعبة.. تأسيس أول رابطة لـ تنس الطاولة

القاهرة - سامية سيد - بدأت لعبة تنس الطاولة فى بريطانيا فى أوائل القرن العشرين، وتم تأسيس أول رابطة للعبة بين عامى 1902 و1905، ثم بعد ذلك وتحديدًا فى عامى 1921 و1922 تم إطلاق واعتماد اسم تنس الطاولة لهذه اللعبة.

وبعد عام 1922 بدأت لعبة تنس الطاولة بالانتشار عالميًا، حيث بدأت انتشارها من إنجلترا إلى ألمانيا ثم السويد والهند، وفى عام 1926 للميلاد تم تأسيس اتحاد لعبة تنس الطاولة، والذى تم من خلاله وضع قوانين لعبة تنس الطاولة.

وأقيمت أول بطولة عالمية للعبة تنس الطاولة فى لندن منتصف عام 1926 للميلاد، ومنذ عام 1926 حتى عام 1939 استطاعت لعبة تنس الطاولة أن تصبح من أهم الرياضات الأوروبية، وبعد عام 1939 وحتى منتصف خمسينيات القرن الماضى بدأت لعبة تنس الطاولة بالنمو والتوسع حتى وصلت معظم بلدان قارة آسيا أيضًا، حيث تعد الصين من أهم الدول التى أنشأت مجموعة من بطولات لعبة تنس الطاولة واستطاعت الفوز بها.

وفى عام 1980 للميلاد عقد أول كأس عالم للعبة تنس الطاولة وفق أسس وقوانين لعبة تنس الطاولة، واستطاعت الصين الفوز بأول لقب لكأس العالم فى لعبة تنس الطاولة إضافة إلى جائزة مادية بلغت 12500 دولار، وبعد ذلك استمر تطور لعبة تنس الطاولة حتى أصبحت من أشهر الألعاب حاليًا والتى تساهم فى النمو الاقتصادى العالمى لما فيها من بطولات.