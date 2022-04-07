شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. تأسيس أول رابطة لـ تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت لعبة تنس الطاولة فى بريطانيا فى أوائل القرن العشرين، وتم تأسيس أول رابطة للعبة بين عامى 1902 و1905، ثم بعد ذلك وتحديدًا فى عامى 1921 و1922 تم إطلاق واعتماد اسم تنس الطاولة لهذه اللعبة.
وبعد عام 1922 بدأت لعبة تنس الطاولة بالانتشار عالميًا، حيث بدأت انتشارها من إنجلترا إلى ألمانيا ثم السويد والهند، وفى عام 1926 للميلاد تم تأسيس اتحاد لعبة تنس الطاولة، والذى تم من خلاله وضع قوانين لعبة تنس الطاولة.
وأقيمت أول بطولة عالمية للعبة تنس الطاولة فى لندن منتصف عام 1926 للميلاد، ومنذ عام 1926 حتى عام 1939 استطاعت لعبة تنس الطاولة أن تصبح من أهم الرياضات الأوروبية، وبعد عام 1939 وحتى منتصف خمسينيات القرن الماضى بدأت لعبة تنس الطاولة بالنمو والتوسع حتى وصلت معظم بلدان قارة آسيا أيضًا، حيث تعد الصين من أهم الدول التى أنشأت مجموعة من بطولات لعبة تنس الطاولة واستطاعت الفوز بها.
وفى عام 1980 للميلاد عقد أول كأس عالم للعبة تنس الطاولة وفق أسس وقوانين لعبة تنس الطاولة، واستطاعت الصين الفوز بأول لقب لكأس العالم فى لعبة تنس الطاولة إضافة إلى جائزة مادية بلغت 12500 دولار، وبعد ذلك استمر تطور لعبة تنس الطاولة حتى أصبحت من أشهر الألعاب حاليًا والتى تساهم فى النمو الاقتصادى العالمى لما فيها من بطولات.
وتعد قوانين لعبة تنس الطاولة من أهم النقاط التى ساهمت فى تطور هذه اللعبة عالميًا، حيث تحتوى هذه القوانين على مجموعة من قواعد كيفية لعب وممارسة اللعبة بالشكل الصحيح، وفيما يأتى تفصيل لأهم قوانين لعبة تنس الطاولة:
ويبلغ حجم كرة تنس الطاولة 2.7 جرام، إضافة إلى قطر مساحته 1.57 بوصة وهى دائرية الشكل ومصنوعة من المطاط.
ويبلغ طول الطاولة 2.74 متر، إضافة إلى عرض يبلغ 1.52 متر، وارتفاع 46 سنتيمتر وهى مستطيلة الشكل.
يتم استخدام مضرب مصنوع من سبع طبقات خشبية وحواف مطاطية.
فى بداية الإرسال يجب أن تكون الكرة ثابتة على راحة اليد المفتوحة للمرسل خلف خط النهاية فوق مستوى طاولة اللعب.
وأثناء سقوط الكرة يجب على المرسل أن يضرب الكرة بحيث تسقط فى ملعبه ثم بعد عبورها للشبكة تضرب فى ملعب الخصم.
عندما تضرب الكرة يجب أن تكون خلف خط النهاية من جهة اللاعب المرسل.
يفوز باللعبة اللاعب الذى يسجل 11 نقطة ضد اللاعب الخصم أثناء وقت المباراة.
إذا لمس اللاعب الشبكة بجسمه أو مضربه تحتسب نقطة للاعب الخصم.
الكرة المرسلة أو المستقبلة يجب أن تضرب بحيث تتخطى الشبكة وتسقط فى ملعب الخصم مباشرة.