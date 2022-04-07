شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيم حفل الإفطار السنوى 16 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقيم النادى الأهلى يوم 17 أبريل الجارى الموافق 16 رمضان حفل الإفطار السنوى، وذلك فى تقليد يحرص عليه النادى سنوياً من أجل دعم أواصر الصداقة والعلاقة الطيبة بين الأهلى وكل المؤسسات بالدولة، خاصة العاملين فى المجال الرياضى، وبهدف التفاف الأسرة الرياضية فى أجواء رمضانية مُبهجة.

ويحضر مجلس الأهلى حفل الإفطار السنوى الذى سيُقام فى مقر الجزيرة وسيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسئولين ونجوم الأهلى السابقين ورموز النادى والإعلام و كبار الصحفيين والنقاد الرياضين من أجل حضور هذا الحفل.

على صعيد آخر منح بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، ويبدأ الأهلى غداً الاستعداد لمواجهة المصرى السبت المقبل فى الدورى الممتاز.

وأكد موسيمانى عقب مباراة الاتحاد أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا فى مباراة صعبة للغاية، خصوصًا فى الشوط الثانى عكس الشوط الأول، الذى شهد سيطرة من الأهلى، مشيرًا إلى أن الأهلى حقق مكاسب عديدة فى هذه المباراة، من بينها الحفاظ على صدارة جدول الدورى ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين.

وقال موسيماني: "كان جيدًا بالنسبة لنا أننا أحرزنا هدفًا مبكرًا قادنا لتخطي صعوبة الشوط الثاني وتراجع الأداء نسبيا".

وعن التغييرات فى تشكيل الفريق قال: "تغيير دماء الفريق كان ضروريًّا وكل اللاعبين أدوا بشكل مميز في الشوط الأول، والشوط الثاني تراجع المستوى لأسباب بدنية في المقام الأول".

واستكمل موسيماني: "نجهز للمرحلة المقبلة بنفس الاستراتيجية، لأننا سنخوض مباريات كثيرة مضغوطة ويجب تحقيق الفوز فيها، لذلك لا بد من تجهيز كل عناصر الفريق والدفع بها في الوقت المناسب".

وأضاف: "استبدال ميكيسونى بالرغم من إحرازه الهدف كان سببه السعى لزيادة القوة الهجومية بهدف إحراز هدف آخر وحسم اللقاء".

وأشار موسيماني إلى أن فضل بقاء بيرسي تاو في الملعب لنهاية المباراة لأنه أكثر اللاعبين وصولًا للمرمي وكان الأقرب لتسجيل هدف، مشيرًا إلى أن إضاعة اللاعب لركلة الجزاء كان سوء توفيق أتمنى أن يعوضه في المباريات المقبلة.

وأكد أن الفريق حقق الأهم في هذه المباراة، وهو الفوز وإحراز النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الجدول.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لديَّ أهداف للمرحلة الحالية تحققت وهي صدارة جدول المسابقة والصعود الإفريقي لدور الثمانية، وهو ما حققته بالفعل وعلينا أن ننظر إلى الخطوة القادمة وهي التأهل لمرحلة أخرى من بطولة دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على صدارة الدوري".