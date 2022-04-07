شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يعوض غياب الونش عن مواجهة الزمالك والمقاصة وعبد المجيد بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد الغنى أساسيا بجوار محمود علاء فى تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة، التى ستجمعهما فى التاسعة والنصف مساء السبت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك أمام مصر المقاصة، للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما سيستعين فيريرا بالمدافع الشاب حسام عبد المجيد فى قائمة مباراة مصر المقاصة المقبلة، فى ظل النقص العددى فى خط دفاع الفريق الأبيض.

ويدخل الزمالك مباراة المقاصة فى المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء القلعة البيضاء.

حقق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضى، فى الوقت الذى خسر فيه مصر المقاصة آخر مبارياته فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى.